Di Maio: “Un grazie a Virginia e Chiara”

A Roma, Torino e in altre città italiane sono stati eletti i nuovi sindaci. I cittadini hanno scelto e ai neo sindaci va un grosso in bocca al lupo per l’impegno che li aspetta da qui ai prossimi anni.

Un ringraziamento speciale, però, va alle nostre due sindache uscenti, Virginia e Chiara, per il lavoro che hanno svolto con coraggio, competenza, determinazione.

Sono stati cinque anni lunghi, intensi

Sicuramente non facili, ma questo bagaglio di qualità e risultati ottenuti per noi è un tesoro da custodire e mettere a disposizione degli amministratori che verranno, e di tutto il MoVimento 5 Stelle.

Occorre remare, compatti, nella stessa direzione. Rimaniamo concentrati sul rilancio del Paese, c’è tanta voglia di tornare a vivere normalmente, a lavorare e a progettare il futuro.



