Frate: “La fase due dovrà partire necessariamente dal Parlamento”

La fase due, riguardante il graduale alleggerimento del lockdown, dovrà partire necessariamente dal Parlamento che, nonostante proclami e paroloni, è di fatto commissariato. Non aver avviato, sull’esempio del Parlamento europeo, procedure da remoto ha compromesso la partecipazione ai lavori, alterato la composizione numerica dei Gruppi e delle deliberazioni, trasformato il dibattito parlamentare in un accessorio estetico di mera ratifica.

Perché questo gruppo non affianca le Camere piuttosto che l’Esecutivo, lavorando con le rispettive Commissioni di competenza, magari convocate in via permanente? In questo modo sarebbe il decisore politico, rappresentante della sovranità popolare, ad assumersi la responsabilità della scelta, scongiurando la bulimica reiterazione della decretazione d’urgenza.

Con buona pace dei cosiddetti esperti (termine fin troppo abusato, che finisce col disattendere le aspettative) è indispensabile una strategia politica, e non tecnica, che sia innovativa e coraggiosa. Credere che si possa rimettere in moto il sistema semplicemente ripristinando le condizioni precedenti è davvero un grave errore.

L’unica taske force di cui abbiamo bisogno è quella tra Parlamento, Governo, parti sociali e sindacati, dove ognuno fa la sua parte.