Grosseto – Manodopera al nero. Denunciato titolare di una ditta boschiva

Nel corso dell’attività prevista nell’impiego dei reparti forestali nei controlli di ordine pubblico, sicurezza e sanità per la situazione nazionale ed internazionale dell’evento pandemico Coronavirus – Covid 19, i militari della Stazione Forestale di Castel del Piano hanno deferito alla Procura della Repubblica di Grosseto il titolare di una ditta boschiva con sede legale a Manciano (GR) e operante sul Monte Amiata, per aver impiegato manodopera straniera al nero, e senza permesso di soggiorno. Ad un controllo dell’utilizzazione boschiva, gli operai hanno rilasciato false generalità, mostrando ai carabinieri forestali dei falsi tesserini regionali intestati ad altri lavoratori e fingendo di non conoscere la lingua italiana. In realtà, come emerso da un approfondito controllo, si trattava di cittadini non italiani in possesso di un semplice visto turistico nel nostro paese, ma tuttavia intenti a tagliare un bosco ceduo per una ditta locale.

I reparti dipendenti del Gruppo Carabinieri Forestale di Grosseto continuano con meticolosa attenzione i controlli relativi alla regolarità del lavoro nelle utilizzazioni forestali, che rappresentano oltremodo un settore storicamente critico in questo senso.