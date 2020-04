Cornavirus, Bollettino, Montino: “25 le persone positive al virus”

“Poco fa la Asl RM3 mi ha comunicato i dati di oggi relativi al numero di persone contagiate dal virus sul nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento sono 25 le persone di Fiumicino positive al Covid-19 – specifica il sindaco – mentre scende a 104 il numero delle persone in sorveglianza attiva da parte della Asl perché contatti stretti dei positivi. Il conteggio esclude, naturalmente, i membri degli equipaggi delle navi ospiti negli hotel”.

Appello a rimanere a casa

“Rinnovo l’appello a rimanere a casa – conclude Montino – Anche se sentiamo nei TG o leggiamo sui giornali che la situazione sta migliorando, questo non deve farci abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a rimanere a casa perché altrimenti vanifichiamo tutti gli sforzi fatti finora”.

Spesa Sospesa a Parco Da Vinci

“Il Parco Da Vinci ha raccolto l’appello del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, rivolto a tutti gli enti e le aziende del territorio per aiutare le persone e le famiglie piu’ in difficolta’ a causa dell’emergenza Coronavirus. All’interno del Parco, presso la Conad Superstore, e’ possibile lasciare la cosiddetta ‘spesa sospesa’, ovvero beni di prima necessita’ per i piu’ bisognosi a cui si sommano prodotti ‘acquistati’ dal Da Vinci stesso.

L’obiettivo e’ quello di raccogliere piu’ generi alimentari possibile che raggiungeranno i soggetti piu’ deboli grazie a una rete che il Parco ha tessuto da tempo con le associazioni di volontariato oltre che con il Comune stesso. È un momento molto difficile per tutti ed e’ proprio per questo che ognuno deve fare la sua parte per superare insieme questa fase e guardare al futuro. Ora come non mai anche le aziende devono sentirsi parte di una comunita’ e fare ogni sforzo possibile per stare vicino al territorio. Invitiamo i nostri clienti a lasciare qualcosa nel carrello della ‘spesa sospesa’, quello che possono in base alla loro disponibilita’.

Il Parco si fara’ carico di raggiungere una platea di bisognosi piu’ ampia possibile”. Cosi’ in un comunicato il Parco Da Vinci.

Fonte: Agenzia Dire