Fornaro su Coronavirus, ampliare subito platea fruitori reddito di cittadinanza

Il protrarsi della emergenza sanitaria e di quella economica impone che al più presto sia allargata la platea dei potenziali fruitori del reddito di cittadinanza. Lo si chiami pure reddito universale di emergenza e gli si dia una durata limitata nel tempo, ma è assolutamente necessario dare una risposta ai bisogni minimi di sopravvivenza di quella parte della popolazione attualmente non protetta da alcun strumento di welfare.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Se non si danno risposte concrete e veloci al disagio e alla disperazione, prosegue Fornaro, si finisce per lasciare praterie alla speculazione politica e soprattutto alle manovre oscure e destabilizzanti della criminalità organizzata: un rischio chiaramente segnalato in queste ore anche dalla nostra intelligence. Bisogna fare presto, conclude Fornaro.

Articolo1 cs