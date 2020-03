Le luci di tutto il mondo si spegneranno sabato 28 marzo dalle 20.30 alle 21.30 per “Earth Hour”, L’Ora della Terra, iniziativa internazionale promossa dal WWF, giunta alla sua 13° edizione. Un gesto simbolico per testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare, oggi più che mai, il cambiamento climatico in atto.

L’iniziativa, sostenuta e patrocinata da Anci, coinvolgerà cittadini, istituzioni e imprese nella comune volontà di vincere la sfida del cambiamento climatico.

Le parole di Zuccalà

“La nostra Amministrazione è da sempre attenta ai temi ambientali, nodo strategico di una politica che guarda al futuro – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – Ed è proprio l’ambiente a richiamarci alle nostre responsabilità in questo momento di emergenza globale, in cui milioni di persone sono in isolamento, ed è evidente a tutti quanto pesi ancora l’impronta dell’uomo sulla Terra.

Una questione che ci deve far riflettere e spronare a fare ancora e sempre di più. E’ responsabilità di tutti noi, istituzioni in primis, lavorare per garantire alle generazioni future un mondo sostenibile”.

“Aderiamo anche quest’anno all’Ora della Terra spegnendo per 60 minuti la Torre civica di piazza Indipendenza – conclude il Primo Cittadino – Invito la cittadinanza tutta ad aderire spegnendo le luci sabato 28 marzo dalle 20.30 alle 21.30”.