Pomezia festeggia il 47esimo anniversario del gemellaggio con Singen

Il gemellaggio tra Pomezia e la cittadina tedesca di Singen compie 47 anni. L’augurio del Sindaco Adriano Zuccalà:

“L’emergenza sanitaria tutt’ora in corso ha limitato i rapporti tra le nostre due Città – scrive il Primo Cittadino in una lettera dedicata al Borgomastro Bernd Hausler – costringendoci di fatto a rinunciare ai progetti di scambio per i nostri ragazzi e alle occasioni di incontro tra i nostri concittadini. Oggi, in occasione del 47esimo anniversario del nostro gemellaggio, vogliamo guardare al futuro con cauto ottimismo e ravvivare, seppur ancora virtualmente, lo spirito di amicizia e collaborazione che accomuna le nostre comunità. Pomezia e Singen negli anni hanno costruito un solido patto d’amicizia, un’alleanza che dobbiamo vedere rivolta verso il futuro: un ponte tra le nostre culture che possa continuare ad arricchire le rispettive comunità”.

Sono tanti i progetti che nel corso degli anni le due Città hanno condiviso

Tra questi “la candidatura al Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania – rileva l’Assessore Giuseppe Raspa – a cui insieme abbiamo partecipato attraverso i rispettivi Ministeri degli Esteri: un’occasione importante per unire, attraverso i valori dello sport, i nostri ragazzi adolescenti nella piena inclusione sociale. Nell’attesa di poterci incontrare nuovamente, desideriamo rivolgere all’intera comunità di Singen un sentito augurio virtuale per questo importante traguardo”.