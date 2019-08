Pomezia, turismo accessibile: primo Comune del Lazio con Bandiera Lilla

Pomezia è il primo Comune del Lazio con Bandiera Lilla: la Città è stata inserita nel circuito dei Comuni che favoriscono il turismo delle persone con disabilità. Sul sito di Bandiera Lilla sono riportati tutti i percorsi pienamente accessibili e quelli da migliorare, fornendo un vero e proprio servizio sociale e turistico alle persone con disabilità. Visita il sito: https://www.bandieralilla.it/comuni-bandiera-lilla/pomezia.html

Le parole del Sindaco Zuccalà

“Un riconoscimento importante per la nostra Città – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – La

Bandiera Lilla certifica che Pomezia è al pari di molti comuni del nord Italia in materia di

accessibilità. Abbiamo fatto un lungo e costante lavoro per mettere in atto tante delle azioni

che ci consentono oggi di definirci un Comune inclusivo, in particolare per quanto riguarda i

servizi offerti sulle nostre spiagge.

E’ un punto di partenza che ci consente di continuare a lavorare per migliorare e mantenere

alti livelli di accessibilità e fruibilità del territorio di Pomezia. Insieme alla cooperativa

Bandiera Lilla e altre associazioni del territorio programmeremo gli ulteriori interventi da

mettere in campo, a partire dal PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche)”.

Le affermazioni del vice Sindaco Morcellini

“Il Comune di Pomezia è entrato ufficialmente nel circuito delle Città Bandiera Lilla –

aggiunge la vice Sindaco Simona Morcellini – La pagina dedicata a Pomezia sul loro

sito riporta tutte le zone ad elevata accessibilità come il centro storico, i giardini

pubblici, il lungomare di Torvaianica, le piazze, la biblioteca comunale e la Riserva

naturale Sughereta.

A questo si aggiungono i percorsi podotattili, i parcheggi e gli edifici di interesse turistico

come il Museo Lavinium con i percorsi tattili e le guide cartacee in braille. Menzione

speciale per le spiagge libere di Torvaianica con passerelle, sedie job e bagni per disabili.

Un buon punto di partenza per sviluppare in Città un turismo accessibile a tutti”.