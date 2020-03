Nessun nuovo caso di Covid-19 a Pomezia. Ad oggi nella nostra Città rimangono 31 i casi accertati di cittadini positivi. Inoltre l’Istituto Spallanzani ha comunicato che il poliziotto di Pomezia ha lasciato la terapia intensiva ed è ora ospitato in un reparto di degenza.

Il commento del Sindaco

“Una buona notizia – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Al nostro concittadino un grande augurio di pronta guarigione”.

Il Primo Cittadino ha convocato per domani alle 16.30 la conferenza locale per la Sanità a cui parteciperanno tutti i Sindaci delle città della Asl RM 6, in videoconferenza, per fare il punto sulla situazione di emergenza legata al Coronavirus.

“Un momento di confronto importante – aggiunge Zuccalà – anche alla luce della videoconferenza di questa mattina con i Sindaci del Lazio, Anci e Regione in cui si è fatta chiarezza sulle comunicazioni che la ASL trasmette ai Sindaci in merito alle persone che risultano positive al Covid-19: la Regione sta predisponendo una modalità di trasmissione univoca tra ASL e Comuni in modo che tutti i Sindaci possano avere un quadro chiaro dei contagi all’interno dei territori. Inoltre il vice Presidente regionale Leodori ha preannunciato un’ordinanza regionale per permettere alle persone autistiche o con disagi psicologici comprovati di poter uscire per qualche tempo e allentare lo stress psicologico. Una deroga importante per chi soffre in maniera particolare le misure di isolamento”.