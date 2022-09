Pomezia, Terrinoni-Sebastiani: “Cade ultimo baluardo grillino in provincia di Roma”

Cade ultimo baluardo Grillino in provincia di Roma, dopo anni di inefficienze amministrative una parte della maggioranza insieme a tutta l’opposizione staccano la spina al sindaco di Pomezia Zuccalá, ultimo sindaco targato 5 stelle di Roma e Provincia, iniziamo a lavorare e prepariamoci per le prossime elezioni cercando di creare una classe politica all’altezza di Pomezia è quanto dichiarano in una nota congiunta Massimiliano Terrinoni e Luca Sebastiani esponenti del centro destra.