Appendino: “A Torino e provincia, è possibile farlo anche grazie a #IORESTOACASA”

Così la prima cittadina torinese sulla sua pagina Facebook:

Quaderni, matite, pennarelli.

In tantissimi mi state chiedendo come rifornirvi di questi e altri materiali, considerato che i bimbi sono a casa e hanno comunque dei compiti da fare.

In effetti le cartolerie sono chiuse e il materiale non è acquistabile nei supermercati.

A Torino e provincia, è possibile farlo anche grazie a #IORESTOACASA, rete di esercizi commerciali che si sono organizzati per effettuare consegne a domicilio.

Nell’elenco (in continuo aggiornamento) ci sono tante cartolerie e non solo, divise per comune.

Sono anche specificate le modalità per mettersi in contatto con loro.