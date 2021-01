Appendino: “Chiara non sei sola”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Conosco bene Chiara Appendinoe proprio in questi momenti, sicuramente difficili, ha bisogno del sostegno di tutti noi.

È arrivata la notizia della condanna in primo grado per lei per i tragici fatti avvenuti in piazza San Carlo a Torino durante la partita Juventus- Real Madrid.