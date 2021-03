Appendino: “Non voglio mettere da parte l’ottimismo”

Così la prima cittadina torinese:

Difficile, oggi, parlare di buongiorno per tante famiglie che, a distanza di un anno, torneranno a dover trovare spazio per pc e tablet per permettere ai loro figli di seguire le lezioni a distanza.

A incastrare orari e spazi. Perché, come vi ho già detto più di una volta, non è affatto scontato che in una casa ci siano spazi adatti per tutti. E non dimenticherò mai il commento di quella mamma che mi scrisse che uno dei suoi figli doveva fare lezione in bagno.

Così come non è scontato che in una famiglia ci si possa permettere di assentarsi dal lavoro (ammesso che lo si abbia) per stare a casa con i figli. Doverosi e necessari i provvedimenti come i congedi parentali, ma è anche bene guardare in faccia la realtà, ed essere consapevoli che una grandissima parte di lavoratori è ancora precario, autonomo o a tempo determinato, e di tante garanzie non può godere.