Appendino: “Nonostante la zona rossa, i servizi educativi della Città si sono mossi”

A Torino durante questo difficilissimo anno abbiamo sempre fatto il possibile per tenere aperti i servizi educativi, consapevoli di quanti sacrifici richieda la perdita delle attività in presenza, soprattutto quando si tratta dei più piccoli e delle loro famiglie. Siamo orgogliosi di comunicare che da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bambini con disabilità e i loro compagni.

Sulla base delle adesioni si ruoterà per garantire a tutti l’accesso a questa opportunità e per coloro che non vorranno usufruirne saranno attive modalità educative a distanza.

Nonostante la zona rossa, i servizi educativi della Città si sono mossi in tal senso, tra i primi in Italia, poichè il DPCM del 2 marzo consente di “svolgere attività in presenza (…) in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Ringrazio il personale educativo e docente e chi ha lavorato per rendere possibile questa attività.