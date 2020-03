Roma, controlli su Raccordo filtrando i veicoli nell’area di servizio Ardeatina

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, nell’ambito delle attività finalizzate al contenimento e al contrasto delle diffusione del virus Covid19, è stato attivato un presidio per il controllo delle auto in transito.

Il traffico veicolare in carreggiata esterna

Il traffico veicolare in carreggiata esterna, al momento, viene convogliato obbligatoriamente nell’Area di Servizio Ardeatina, tra i chilometri 52,500 e 49,00, dove il personale della Polizia Stradale sta procedendo alla verifica della effettiva legittimità degli spostamenti sul territorio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148