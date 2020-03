Smeriglio: “Coronavirus: ho sentito Zingaretti, sta bene”

Massimiliano Smeriglio, europarlamentare indipendente eletto nelle liste del PD e braccio destro di Nicola Zingaretti, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulle condizioni di Nicola Zingaretti

“Ho sentito Zingaretti, sta bene. Purtroppo il virus ha dinamiche asintomatiche quindi non è detto che chi è positivo stia male. Ovviamente anche lui si è reso conto di alcune linee di febbre e di muco eccessivo e questo l’ha portato a fare il tampone. Penso che siamo dentro una cosa più grande di noi, che a breve sarà planetaria. Ancora la vicenda non sta al suo punto massimo se la guardiamo da un punto di vista globale.

Dobbiamo cambiare i nostri stili di vita. Siamo al limite, nonostante il nostro sistema sanitario abbia dato prova di salute, e dobbiamo ricordarcelo quando qualcuno parlerà di tagli alla sanità pubblica. La chiusura degli ospedali nel nostro sistema è stata dovuta a regole di rientro dal debito, sono stati commessi errori gravi soprattutto da parte dei governatori di centrodestra, noi nel Lazio siamo arrivati quando la frittata era già fatta.

Sinceramente oggi dobbiamo dare un segnale di grande coesione al Paese, non è il tempo per la propaganda politica”.

Sul rispetto delle disposizioni

“La nostra democrazia ha tutti gli strumenti, anche coercitivi, per far rispettare le regole. C’è la tutela dei cittadini in primis, dall’altro c’è un dramma legato all’economia. In questa settimana discuteremo a Bruxelles di come favorire gli aiuti di Stato, la flessibilità. Spero che i nostri partner europei capiscano che oggi tocca a noi e domani potrebbe toccare a loro”.

Fonte Radio Cusano Campus