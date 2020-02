Fornaro sulla prescrizione. No a divisione del Paese

Sulla prescrizione no alle bandierine di partito. E’ sbagliato dividere il Paese sul tema della prescrizione. E’ in corso da settimane nella maggioranza un lavoro responsabile per trovare una posizione comune sulla prescrizione.

Quello che sicuramente non serve è agitare il tema solo per avere qualche titolo sui giornali o un passaggio in Tv

Meglio, invece, lavorare per dare risposte adeguate a problemi complessi. Così si combatte il populismo, non con i diktat o gli ultimatum.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.