Coronavirus: Icardi piena collaborazione con Ministero Salute

“Il Ministro Roberto Speranza ha fornito un’informativa sull’epidemia Coronavirus per accelerare l’efficacia operativa, ringraziando del lavoro finora svolto e della fattiva collaborazione Ministero-Regioni”, spiega il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni Luigi Icardi (Assessore alla Sanità della Regione Piemonte).

“L’intento è di costruire, nel miglior modo possibile e velocemente, una rete nazionale epidemiologica, evitando inutili allarmismi e rilevando come lo stesso OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ritenga che già ora l’Italia abbia impostato le misure più significative a livello mondiale. Quindi – aggiunge Icardi – si lavora per sostenere l’efficacia dei processi e dei disciplinari sanitari, al fine di garantire la migliore prevenzione per la salute dei cittadini. Il sistema Paese sta funzionando, lavoriamo tutti per migliorare ulteriormente il livello di coordinamento Ministero-Regioni”.