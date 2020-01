Fornaro: “lavorare a un nuovo grande progetto unitario”

“Bene l’annuncio di Zingaretti sull’apertura di una nuova fase. Il messaggio forte e chiaro che arriva dalla nostra gente, infatti, è quello dell’unità e del cambiamento per ridare una speranza e una prospettiva di maggiore giustizia sociale.

Occorre mettere in campo un nuovo progetto

Per battere la cultura della destra sovranista e populista non è però sufficiente l’unità elettorale, ma occorre mettere in campo un progetto culturale e politico nuovo.

Un progetto di una moderna sinistra di governo che metta ai primi posto dell’agenda il lavoro, la riconversione ecologica della società e la lotta alle diseguaglianze con un rinnovato ruolo innovatore e riequilibratore dello stato nell’economia, con maggiori investimenti nei capisaldi pubblici della sanità e della scuola.

Ridare fiducia e speranza agli italiani

La strada che abbiamo davanti è dunque quella di ricostruire una cultura e una visione di società capace di ridare speranza e fiducia agli italiani, contrastando le paure iniettate ogni giorno nel dibattito pubblico da una destra regressiva prima ancora che nazionalista”.

Lo scrive in una nota l’esponente di Articolo 1, Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.