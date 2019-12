La pallavolo all’asta benefica per Natale, il ricavato a Dynamo Camp Onlus

La pallavolo all’asta da oggi per un regalo di Natale solidale Gerflor ed Ennova Solution, entrambi punti di riferimento per l’impiantistica sportiva di alto livello, mettono all’asta il pallone firmato dalla Nazionale di Pallavolo Femminile. Il ricavato dell’asta, online dall’11 al 18 dicembre 2019, sarà devoluto interamente a Dynamo Camp, associazione che offre attività gratuite di Terapia Ricreativa a bambini e adolescenti affetti da patologie gravi o croniche e alle loro famiglie.

Clicca qui e fai la tua offerta: www.charitystars.com/Volley4Dynamo

E’ da oggi all’asta il regalo di Natale ideale per gli amanti del volley di tutta Italia: il pallone ufficiale FIPAV firmato dalla nazionale di pallavolo femminile capitanata da Cristina Chirichella, in occasione della tappa perugina della VNL-Volleyball Nations League 2019. Battuto online da Gerflor ed Ennova Solution dall’11 al 18 dicembre, il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Dynamo Camp Onlus per sostenere l’attività di Terapia Ricreativa dei suoi piccoli ospiti.

Un solo click per una doppia soddisfazione

Un solo click per una doppia soddisfazione: offrire un oggetto da collezione e la consapevolezza di avere utilizzato il proprio denaro per uno scopo ben più importante, che si concretizzerà nel sorriso dei bambini che ogni anno frequentano la struttura di Terapia Ricreativa situata in un’Oasi affiliata WWF sull’Appenino toscano.

Nato nel 2007 e unico nel suo genere in Italia, Dynamo Camp fa parte di Serious Fun Children’s Network: associazione non-profit fondata nel 1988 da Paul Newman e attiva in tutto il mondo. Nel nostro paese, ogni anno, sono oltre 10.000 i minori affetti da patologie gravi o croniche: lo staff qualificato di Dynamo Camp offre a bambini e adolescenti malati e alle loro famiglie attività gratuite di Terapia Ricreativa volte a fornire svago e divertimento ma soprattutto esperienze e strumenti validi nel lungo periodo per affrontare la malattia e la vita.

La passione di Gerflor per lo sport

E se le “terapie” del Dynamo Camp passano attraverso attività sportive e ricreative, chi meglio di chi ha fatto dello sport la propria missione poteva pensare di sostenere attivamente i ragazzi ospiti della struttura? La passione di Gerflor per lo sport nasce oltre 70 anni fa, nel 1947, quando la multinazionale francese lancia sul mercato uno dei primi pavimenti sportivi in pvc che garantisce protezione e sicurezza all’atleta, dalle attività amatoriali al livello agonistico.

Da allora il Taraflex®, distribuito e installato in Italia dal partner FIPAV Ennova Solution, è il pavimento ufficiale delle più importanti federazioni sportive internazionali, riconosciuto dagli atleti come il più performante e sicuro ed è il pavimento preferito anche delle nostre Azzurre: ogni anno si contano oltre 3500 gare di alto livello giocate su questi campi. Gerflor ed Ennova Solution, che hanno ricevuto il pallone direttamente dalle mani della capitana Cristina Chirichella hanno deciso di donarlo a beneficio dei ragazzi di Dynamo Camp perché sia di incoraggiamento e di ispirazione.

Lo sport infatti è un vero insegnamento di vita

Lo sport infatti è un vero insegnamento di vita per chi lo pratica, insegna lo spirito di squadra e l’importanza della condivisione, da fiducia in se stessi e aiuta a migliorare la qualità della vita. Giocatrici che hanno apposto la loro firma: Cristina Chirichella, Indre Sorokaite, Elena Pietrini, Myriam Fatime Sylla, Sarah Luisa Fahr, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Sara Alberti, Ofelia Malinov, Monica De Gennaro, Anna Danesi, Lucia Bosetti, Paola Egonu, Beatrice Parrocchiale.

Il Gruppo Gerflor in breve Gerflor è una società leader nella produzione di pavimenti e rivestimenti vinilici e in linoleum che, con i suoi 4000 impiegati, 17 stabilimenti e 5 centri R&D, è in grado di fornire prodotti di alta qualità, estremamente attenti all’ambiente e adatti a soddisfare esigenze estetiche e tecniche in diversi settori chiave dell’edilizia pubblica e privata. Nel 2018 Gerflor ha raggiunto un fatturato di 940 milioni di euro, con il 65% delle vendite su mercato internazionale. Resistenza all’usura, facilità di posa e di manutenzione, design sono i punti fermi di un prodotto dalle applicazioni più diverse.

Gerflor è infatti presente in oltre 10 mercati

Gerflor è infatti presente in oltre 10 mercati: edilizia sanitaria e scolastica, retail, industriale, sportivo, residenziale e housing, hospitality, uffici e trasporti, grazie a brand prestigiosi quali Taraflex®, Mipolam®, Taralay®, Gradus®, Romus®, SPM®, Connor Sports® e Sportcourt®. Un autobus su tre al mondo presenta pavimentazioni firmate dal gruppo e, nel 2016, Gerflor ha festeggiato 40 anni di fornitura per i giochi olimpici.

Con la recente acquisizione della società americana Connor Sport Court International, il Gruppo Gerflor rafforza la propria leadership mondiale nel settore sportivo, diventando produttore e fornitore dei parquet NBA. Le pavimentazioni resilienti sono adatte a negozi e centri commerciali, nonché per pavimentazioni sopraelevate. Estremamente attenta all’ambiente, Gerflor è impeccabile per quanto riguarda la qualità dei materiali e delle tecnologie utilizzate, col continuo impegno per uno sviluppo sostenibile: tutti i prodotti Gerflor sono, tra le altre qualità, completamente riciclabili.

Materiali rivoluzionari che racchiudono tecnologia, resistenza e bellezza

Materiali rivoluzionari che racchiudono tecnologia, resistenza e bellezza: che si preferiscano le piastrelle, il colore del legno, l’effetto concrete/urban, Gerflor da più di 70 anni presenta pavimenti di tendenza che creano ambienti morbidi, animati e altamente vivibili. Gerflor innova con collezioni, decori e design che corrispondono non solo allo spirito del tempo ma stabiliscono in continuazione anche standard creativi di alto livello grazie a operazioni di studio dello stile tratto dall’alta moda.

Ennova Solution in breve Ennova solution è un punto di riferimento nel mercato dell’impiantistica sportiva: distribuisce in Italia marchi leader internazionali, garantendo così la soddisfazione degli standard più elevati, sia in termini qualitativi che prestazionali.

È specializzata nella fornitura in opera di pavimentazioni ed attrezzature sportive indoor ed outdoor. La continua ricerca di materiali di altissima qualità li ha portato a focalizzare l’attenzione su produttori la cui professionalità è riconosciuta a livello internazionale. La professionalità e la conoscenza del settore di Ennova Solution contribuiscono ad assicurare un livello eccellente di assistenza dalla fase progettuale a quella realizzativa.

Associazione Dynamo Camp Onlus (Dynamo Camp)

Dynamo Camp in breve Associazione Dynamo Camp Onlus (Dynamo Camp) offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle. Le attività si svolgono presso la struttura in Toscana e, grazie ai Dynamo Programs, fuori dal Camp in ospedali, associazioni e case-famiglia nelle maggiori città italiane.

Le numerose attività sportive e creative – come arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, terapia ricreativa in acqua, circo & magia, arte, teatro, radio, foto e video, ecc. – sono tutte strutturate secondo il principio della Terapia Ricreativa Dynamoche ha l’obiettivo dello svago e del divertimento, ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini di rinnovare la fiducia e la speranza. Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte di SeriousFun Children’s Network– rete di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo.

Dal 2007, in 13 anni di attività, Dynamo Camp ha gratuitamente ospitato 8.799 bambini in programmi per bambini e ragazzi da soli, 8.164 bambini, ragazzi e genitori in programmi famiglia e con i Dynamo Programs ha raggiunto 25.340 bambini in ospedali, associazioni patologia e case famiglia, offrendo programmi di Terapia Ricreativa complessivamente a 42.303 persone. Ad oggi ha coinvolto e formato 7.441 volontari, consta di 57 dipendenti, 117 persone di staff stagionale, 25 medici, 30 infermieri. Il network di Dynamo Camp comprende 161 ospedali e associazioni in tutta Italia.