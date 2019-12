Palazzotto, F35: “Ministro Guerini riferisca in Parlamento”

«Il Parlamento ha approvato una mozione frutto di una mediazione nella maggioranza, che impegnava il governo a fare una valutazione se continuare o no il programma e poi riferire in Aula. Il ministro invece ha fatto la sua scelta in autonomia, contravvenendo all’indicazione del Parlamento. Che, e’ vero, non si è pronunciato per il dimezzamento del budget per gli F35 come invece aveva fatto il parlamento precedente, ma neanche si e’ pronunciato per andare avanti. La scorsa legislatura, voglio ricordarlo, era stata approvata una mozione proposta da Gian Piero Scanu, allora deputato Pd, per il dimezzamento delle spese per gli F35, obiettivo che per me va mantenuto». Lo afferma Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana-Leu in un intervista al quotidiano Il Manifesto.

Impegno a riferire

«In ogni caso resta l’impegno a riferirne in Parlamento- prosegue il parlamentare di Leu- Eravamo d’accordo che in quell’occasione avremmo discusso dell’aggiornamento del programma. Noi siamo per fermarlo, per potenziare gli equipaggiamenti per le missioni di intermediazione come quella del Libano. E per riflettere pubblicamente sugli F35: oltre a essere il sistema d’armi piu’ costoso, è anche il migliore? Noi italiani non abbiamo il controllo del software, che resta nelle mani americane. Compriamo una macchina che guidano altri», conclude.