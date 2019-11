Rostan. Svolta per la sanità

“La previsione del fondo di 235 milioni di euro destinati agli acquisti di apparecchiature diagnostiche da parte dei medici di famiglia è l’inizio della svolta che da tempo aspettavamo sul fronte dell’assistenza sanitaria. Grazie a questo finanziamento proposto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, si offrirà la possibilità a milioni di italiani di usufruire di un sistema sanitario nazionale a portata di mano.

SSN a portata di mano

A giovarne saranno una maggiore prevenzione che coinvolgerà fasce più ampie di popolazione, una riduzione della spesa sanitaria sulla diagnostica e una alleggerimento della pressione nei pronto soccorso degli ospedali”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan.

Determinante ruolo medici di famiglia

Il ruolo dei medici di famiglia – prosegue la deputata di Liberi e Uguali – diventa in questo modo sempre più determinante nel sistema sanitario italiano. Un vero e proprio riconoscimento del ruolo strategico di quella che è la prima linea sul fronte dell’assistenza e che, proprio per questa sua caratteristica, dovrà essere messa in grado di fornire risposte sempre più dirette e celeri ai pazienti per una sanità sempre più equa e universale”.

