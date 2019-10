Padova, arrivata la prima tranche per la nuova linea tram

Arrivata nelle casse comunali la prima tranche del finanziamento per la realizzazione della nuova linea del tram, pari al 10% del finanziamento totale, che consentirà di affrontare tutti i costi legati alla progettazione e al bando di gara, che sarà pubblicato entro la fine del 2020.

Sul territorio per definire i dettagli del percorso e faremo quanto avevamo annunciato: sulla progettazione è fondamentale l’apporto dei cittadini e con l’arrivo di questi soldi e l’avvio della fase esecutiva possiamo finalmente mettere in atto le forme migliori per coinvolgere i padovani e condividere questo progetto di grande respiro per Padova destinato a cambiare il volto della città. In parallelo stiamo mettendo a punto la documentazione per ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione della terza linea, il Sir 2, che attraverserà la città da est ad ovest, sulla quale faremo tutte le opportune valutazioni per individuare i mezzi e il percorso migliori.

Il 2020 sarà quindi un anno strategico per la mobilità sostenibile della nostra città, in cui riusciamo finalmente a rendere concreti i progetti che abbiamo avviato fin dal 2017: trasporto pubblico efficiente, forti direttrici strategiche sulle quali innestare forme di mobilità integrata e incentivare la ciclabilità per raggiungere uno dei nostri principali obiettivi.”