Speranza: “Il governo guardi ai deboli”

Bisogna guardare a chi è rimasto indietro

“Per noi la priorità è puntare sulla crescita di tutto il Paese e dare sostegno in particolare a chi è rimasto indietro”. Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno e Ministro, Roberto Speranza. “Penso, ad esempio, a quelli che non si curano come dovrebbero per motivi economici e alle tante fragilità del mondo del lavoro”.