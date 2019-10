Speranza: “Serve clima costruttivo per lotta alle disuguaglianze”

“I due obiettivi fondamentali del governo sono la crescita e la lotta alle diseguaglianze. Per realizzarli serve coesione”.

Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine del convegno Farmacistapiù a Milano.

“Le tensioni non fanno bene al Paese che ha bisogno di uscire dalla stagione di odio in cui era stato immerso nei mesi precedenti. Diamo tutti una mano per creare un clima costruttivo di cui l’Italia ha bisogno”, ha aggiunto Speranza.