Perché affidare la gestione dello Studio dentistico a Trust Management Odontoiatrico

La gestione dello studio dentistico rappresenta l’aspetto maggiormente rilevante qualora si desideri migliorare la propria competitività all’interno del mercato di riferimento.

E se di fatto alcuni professionisti scelgono di ridurre il proprio tariffario abbattendo i costi di gestione e offrendo prestazioni qualitativamente mediocri, molti altri si affidano alla gestione dello studio dentistico proprio per ottenere risultati più concreti sia in termini di fatturato che di fidelizzazione da parte dei pazienti, senza però rinunciare a una figura di riferimento che si occupi dell’attività così come della struttura in prima persona.

Per sviluppare un modello operativo efficace, occorre che a monte venga strutturata un’adeguata strategia: è per questo importante effettuare analisi di mercato volte a identificare il segmento di appartenenza dei potenziali pazienti a cui rivolgersi in modo tale da generare interazioni a lungo termine che comportino la successiva fidelizzazione.

Se la comunicazione gioca un ruolo fondamentale nella gestione dello studio dentistico, è altrettanto vero che il passaparola rappresenta uno dei principali moltiplicatori di business, la forma di pubblicità più credibile e concreta da mettere in atto.

Allo stesso modo l’organizzazione dello studio così come la pianificazione del processo gestionale, rappresentano fattori imprescindibili all’interno di una strategia destinata a rivelarsi proficua: la programmazione di differenti attività, volte a rendere lo studio un vero e proprio punto di riferimento nel settore, permette di comprendere al meglio le reali esigenze del paziente e di instaurare un rapporto di fiducia finalizzato alla fidelizzazione.

Analizzare inoltre eventuali criticità così come i costi di gestione dello studio rappresenta un fattore incisivo: spesso vengono investiti budget eccessivi in attività a basso rendimento, destinate a rivelarsi fallimentari nel tempo. Meglio dunque analizzare quanto è realmente necessario e puntare su elementi realmente utili al successivo raggiungimento di tutti gli obiettivi preposti in fase strategica.

L’importanza del monitoraggio dei costi di gestione

Un adeguato monitoraggio dei costi di gestione dello studio dentistico consente di definire più facilmente gli obiettivi traducendoli in concreti piani operativi destinati al successo. Analizzando i risultati ottenuti e gli indicatori necessari è infatti possibile ripartire le risorse umane e finanziarie a disposizione nella maniera ottimale, sfruttando sia l’efficienza dei mezzi impiegati rapportati ai risultati perseguiti che l’efficacia degli stessi, la cosiddetta capacità a carico degli strumenti a disposizione di raggiungere i medesimi obiettivi.

Tale monitoraggio consente al libero professionista di comprendere se la strada intrapresa è realmente quella corretta e se i potenziali risultati perseguibili sul lungo termine, possono realmente risultare soddisfacenti.

È tuttavia altresì particolarmente utile anche l’analisi del punto di pareggio o Break Even Point, ovvero l’individuazione di un punto di riferimento che si riveli utile sia nel raggiungimento degli obiettivi previsti che nella relativa definizione, unitamente ai fattori che possono incidere sulla variazione del reddito quali ad esempio i ricavi, costi fissi e variabili, diretti e indiretti.

Comunicazione esterna per generare valore

Punto di forza della strategia attuata durante la gestione dello studio dentistico, resta senza dubbio la comunicazione esterna: essa contribuisce infatti in maniera significativa a creare un notevole “database” di pazienti, determinandone la successiva e inevitabile fidelizzazione: offrire servizi d’eccellenza contribuisce a determinare l’ottima reputazione dello studio, espressa dai pazienti che hanno avuto modo di sperimentarli, palesandosi soddisfatti.

Per rivelarsi di successo, necessita dunque di un piano marketing perfettamente strutturato, costruito prendendo in seria considerazione tutte le caratteristiche tipiche del settore di appartenenza così come il comportamento dei potenziali pazienti e l’organizzazione di quelli che possono essere eventuali competitor.

Analizzando poi in maniera combinata, tutti gli eventuali fattori che possono influenzare la comunicazione esterna, è possibile definire con precisione il modello operativo da porre in essere. Ogni azione viene pertanto strutturata mediante piano di comunicazione, impiegando i mezzi e le metodologie più efficaci volte al raggiungimento degli obiettivi previsti.

La nostra forza è l’analisi approfondita dei dati della tua realtà, grazie ai nostri esperti siamo in grado di creare un piano strategico efficace. Questo documento contiene tutte le strategie da attuare e gli step di lavoro necessari al corretto svolgimento. Con il nostro modello potrai sin da subito strutturare il modello operativo necessario a soddisfare i tuoi bisogno per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Contattaci subito.