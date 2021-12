Fiumicino, DentalPro apre al Centro Commerciale Da Vinci la 18esima sede romana

DentalPro, gruppo leader nel panorama delle cure dentali in Italia, rafforza la sua presenza e l’offerta di cure nel Lazio, puntando su Fiumicino.Per l’apertura del suo 18° centro in provincia di Roma ha scelto il noto e apprezzato “Da Vinci Village”, Parco Commerciale tra i più grandi d’Europa.

La struttura, inaugurata in questi giorni, è un ambiente accogliente di 165 mq, dotato ditecnologie moderne come la TAC 3D. Qui lavora un team multidisciplinare di 10 personetra staff, assistenti alla poltrona, odontoiatri e igienisti, sotto la Direzione Sanitaria del dott. Daniel Coppa, iscritto all’Albo Odontoiatri della provincia di Roma.

“Nonostante il periodo complesso legato alla pandemia, la solidità del nostro gruppo ci consente di essere resilienti”, dichiara Michel Cohen, Fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo DentalPro. “Abbiamo fiducia nel futuro; per questo, è nostra intenzione continuare a investire, creando nuovi posti di lavoro. Con la recente apertura a Fiumicino vogliamo essere ancora più vicini ai cittadini dell’area metropolitana di Roma”.

250 centri in 14 regioni

DentalPro, che nel 2021 ha acquisito le sedi italiane Vitaldent, conta ora oltre 250 centri in 14 regioni, più di 2.000 dipendenti e 1.500 professionisti tra odontoiatri e igienisti, con una copertura capillare del territorio nazionale. In 11 anni di attività, ha gestito oltre un milione di pazienti e ottenuto 3 Certificazioni ISO in Sicurezza, Qualità e Ambiente. Le strutture, aperte 7 giorni su 7 con orario continuato, sono collocate nei più rinomati Centri Commerciali e nelle principali città italiane, per offrire agli utenti la massima comodità e disponibilità oraria. Le tipologie di trattamenti erogati sono numerose, in grado di soddisfare le esigenze di salute orale di adulti e bambini: dall’odontoiatria generale all’implantologia, all’ortodonzia. Elevati standard di cura e competenza del personale sono garantiti dal controllo del Comitato Medico Scientifico.

“Educare a una corretta cultura della prevenzione, offrendo trattamenti accessibili e di qualità, è la mission con cui, da 11 anni, ci prendiamo cura della salute orale di tante famiglie italiane”, spiega il dottor Samuele Baruch, Direttore del Comitato Medico Scientifico DentalPro. “Un milione di persone finora ci ha accordato la propria fiducia, di cui oltre 207.300 solo nel Lazio: questo risultato rappresenta un riconoscimento anche nei confronti del nostro personale, che segue ogni paziente con gentilezza e professionalità, prima, durante e dopo le terapie. La salute della bocca non va trascurata – conclude Baruch – ed è bene non rimandare i controlli dal dentista. In DentalPro adottiamo rigidi protocolli di sicurezza, per la massima tutela di pazienti e operatori”.

DentalPro è presente nel Lazio con 23 centri, che coprono le province di Roma, Latina. Frosinone e Viterbo. L’elenco completo delle strutture in Italia, con i nomi dei rispettivi Direttori Sanitari, è disponibile sul sito https://www.dentalpro.it/centri-dentalpro.html.