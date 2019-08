Auto usate: i modelli più consigliati e venduti in Italia

Acquistare un’auto usata può rivelarsi un grande rischio e bisogna sempre prestare una certa attenzione, perché un veicolo di seconda mano può riservare delle sorprese davvero inaspettate e poco piacevoli. Se da un lato possiamo tutelarci acquistando l’auto presso un concessionario, dall’altro può essere molto utile informarsi in modo da capire quali siano i modelli che meglio di altri ci possono offrire una maggiore sicurezza. I veicoli usati infatti possono apparire in ottimo stato, ma se il motore non è in grado di sopravvivere a lungo rischiamo di trovarci con un’auto acquistata da poco ma già da sostituire. Vale quindi sempre la pena capire quali siano le case automobilistiche che ci possono offrire il massimo, sia per quanto riguarda il prezzo che la qualità di materiali e componenti.

Oggi vediamo quali sono i modelli di auto usate più consigliati e venduti in Italia: quelli che vantano una vita più longeva e ci possono permettere di fare un acquisto più sicuro.

Le auto usate di casa Fiat sono le più vendute

Se osserviamo l’andamento del mercato delle auto di seconda mano, salta subito all’occhio che a detenere il primato come casa automobilistica è la Fiat. Dalla Panda alla Punto ma anche la 500 riscuotono sempre un grandissimo successo e si confermano tra quelle più vendute perché vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le Fiat usate hanno il pregio di non costare cifre esorbitanti ma al tempo stesso mantengono prestazioni ottimali per moltissimi anni, senza riservare brutte sorprese. Sono quindi veicoli che possono essere acquistati anche di seconda mano a cuor leggero, senza temere imprevisti, guasti o malfunzionamenti improvvisi. Guardando più da vicino i vari modelli della Fiat, il più longevo è la Punto con un’età media di 11 anni, seguita dalla Panda con 9 anni e dalla 500 che mediamente sopravvive fino a 7 anni. 3 veicoli che riescono ad accontentare chiunque e che si confermano sempre affidabili.

Le altre auto usate più vendute in Italia

A riscuotere un grande successo nel mercato dell’usato è anche la Volkwagen Golf: un’auto che piace a tutti e che è in grado di assecondare qualsiasi esigenza. Questa vettura vanta delle prestazioni che è difficile trovare ed è perfetta sia per lunghi viaggi in famiglia che per una guida più sportiva. Grintosa e sempre efficiente, ha una vita media di 8 anni ma è in grado di resistere anche molto di più se tenuta bene. Un’auto da valutare, che difficilmente delude le aspettative.

Anche la Ford Fiesta non è niente male per chi cerca un’auto di seconda mano che sia esteticamente gradevole e che riesca a macinare diversi chilometri. La sua vita media è di 10 anni e nel mercato dell’usato la si può trovare a prezzi più che ragionevoli ed abbordabili. La Ford è una casa automobilistica che rispetto a Fiat e Volkwagen è forse meno affidabile dal punto di vista di motore e prestazioni, ma la Fiesta continua ad essere tra le auto usate più vendute in Italia e merita di essere presa in considerazione.