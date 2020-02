Pubblicità Ferrari, ancora legami con il tabacco

La Ferrari ci ricasca e, sulla nuova monoposto presentata ieri a Reggio Emilia, fa comparire il logo “Mission Winnow”, nome che, come sentenziato dal Ministero della Salute, realizza una pubblicità vietata ai prodotti da fumo perché riconducibile al marchio Philip Morris.

PER MINISTERO DELLA SALUTE SPONSOR FERRARI E’ PUBBLICITA’ VIETATA A PRODOTTI DA FUMO. NUOVO ESPOSTO CODACONS AD ANTITRUST

Lo afferma il Codacons, che annuncia una battaglia legale contro la scuderia di Maranello.

Solo pochi giorni fa il Ministero della salute, accogliendo l’esposto del Codacons – unica associazione ad aver denunciato in Italia la pubblicità al fumo realizzata dalla Ferrari e dalla Ducati – ha emesso un parere in cui chiarisce in modo netto come il logo “Mission Winnow” realizzi senza alcun dubbio una sponsorizzazione vietata ai prodotti da fumo – spiega l’associazione.

ASSOCIAZIONE CHIEDE AI NAS DI SEQUESTRARE LA NUOVA FERRARI Sf1000

Nel parere del Ministero si legge infatti che “il marchio Mission Winnow utilizzato in occasione degli eventi sportivi di Formula 1, consente, attraverso i link presenti sull’omonimo sito, una promozione, anche se indiretta, ad una importante azienda produttrice di sigarette e di nuovi prodotti da tabacco; in questo caso si verrebbe a delineare un caso di sponsorizzazione così come definito dall’art. 1 del D. Lgs 16 dicembre 2004 n.300 “Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti da tabacco” ovvero come “qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un’attività o una persona che abbia lo scopo o l’effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco”.

“Ora, forti della decisione del Ministero che ci dà ragione su tutta la linea, avvieremo una battaglia legale contro la Ferrari, presentando un nuovo esposto ad Antitrust e Ministero della salute, e chiederemo ai Nas di sequestrare la nuova monoposto “Sf1000” presentata ieri a Reggio Emilia – afferma il presidente Carlo Rienzi.

