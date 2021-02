Elezioni Comunali: i romani sosterrebbero Giuseppe Conte candidato sindaco

Il Codacons sostiene fortemente l’ipotesi di una candidatura di Giuseppe Conte alla carica di sindaco di Roma, possibilità emersa in queste ore su giornali e siti di informazione, e in tal senso scrive oggi ai vertici del M5S.

“I cittadini sono assolutamente favorevoli ad assegnare all’ex Premier la guida della città e, in caso di candidatura, Conte avrà il pieno appoggio degli utenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il suo nome non solo metterebbe tutti d’accordo e risolverebbe l’impasse tra Pd e M5S sul candidato sindaco, ma garantirebbe una amministrazione efficiente basata su competenza e professionalità, doti che mancano del tutto sia all’attuale sindaca Raggi, sia a Carlo Calenda”.

“I cittadini hanno subito le conseguenze dell’amministrazione Raggi che si è dimostrata incapace di risolvere i problemi della capitale, situazione che sprofonderebbe nel baratro con Carlo Calenda, noto per i suoi tanti fallimenti e per le sue scarse capacità politiche e imprenditoriali, un soggetto che sarebbe sindaco soltanto dei “pariolini”, non conoscendo la città e i problemi delle periferie – aggiungeRienzi – Per tale motivo il Codacons sosterrà una eventuale candidatura di Giuseppe Conte, e in tal senso scrive oggi ai vertici del M5S, affinché abbandonino il progetto Raggi in favore dell’ex Premier”