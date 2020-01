Smog Roma, domani stop alla circolazione dei motori diesel fino agli euro 6

L’ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che vieta per domani la circolazione a tutte le auto diesel nella fascia verde, è una misura tardiva che rischia di creare il caos in città. Lo afferma il Codacons, che chiede per domani mezzi pubblici gratuiti per i cittadini.

CODACONS: MISURA TARDIVA CREERA’ IL CAOS IN CITTA’

“Il divieto di circolazione per i motori diesel fino all’euro 6 creerà enormi disagi ai romani che devono spostarsi in città – spiega il presidente Carlo Rienzi – Siamo favorevoli a misure per combattere lo smog, ma in questo caso si chiude la stalla quando i buoi sono già scappati, e saranno solo i cittadini a pagare le conseguenze della mancanza di provvedimenti preventivi per limitare l’inquinamento”.

SINDACA DISPONGA MEZZI PUBBLICI GRATUITI PER L’INTERA GIORNATA DI DOMANI

“Proprio in considerazione dei ritardi con cui l’amministrazione è intervenuta contro lo smog, chiediamo alla sindaca Raggi di disporre per domani la gratuità di metro, tram e autobus in città, e di garantire il corretto funzionamento dei trasporti pubblici aumentando le corse e incrementando la loro frequenza, in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini colpiti dalle limitazioni veicolari” – conclude Rienzi.

Codacons Comunicati Stampa