Fornaro: “Martedì giorno della verità, il resto sono chiacchiere”

“Martedì 20 agosto sarà il giorno della verità di questa crisi extraparlamentare voluta da Salvini per mera ingordigia di potere”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Come prevede la Costituzione – prosegue Fornaro- sarà dunque in Parlamento e non sulle spiagge che ogni partito e movimento si assumerà le proprie responsabilità di fronte al Paese poi la parola passerà al Presidente della Repubblica”. “Ci stiamo avvicinando al giorno della verità. Il resto sono chiacchiere estive così come sono senza futuro ipotetici accordicchi di corto respiro. Da questa crisi si esce con un governo di legislatura in chiara discontinuità con il salvinismo oppure non resterà che tornare al voto nella chiarezza delle posizioni e delle alternative in campo”, aggiunge.