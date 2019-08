Fornaro: “Nessun golpe ma normale dialettica democratica”

“Il Parlamento è il luogo in cui in una democrazia rappresentativa si esprime la volontà popolare e i regolamenti di Camera e Senato sono strumenti di garanzia e non ostacoli burocratici per rallentare. Nessun golpe in atto, dunque, ma normale dialettica tra in partiti”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Se ne faccia una ragione quindi Salvini: sarà in Parlamento e non sulle spiagge che si svolgerà il confronto democratico per verificare se ci sono soluzioni alternative al ritorno alle urne, nel rispetto del ruolo del Presidente della Repubblica.

Se si andrà a elezioni anticipate questa sarà la legislatura più breve della storia repubblicana: un record di cui nessuno potrà andare orgoglioso”, aggiunge Fornaro.