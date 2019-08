Ambiente, Nugnes: “Approvata risoluzione Nitrati all’unanimità”

“Siamo pienamente soddisfatti del lavoro fatto nelle commissioni congiunte Ambiente ed Agricoltura, lavorando in collaborazione trasversale “ così la senatrice Paola Nugnes, relatrice insieme al senatore Bergesio, del provvedimento nitrati dopo l’approvazione avvenuta stamattina con voto unanime. La risoluzione Nitrati si rifà alla direttiva comunitaria 91/676/CEE, c.d. Direttiva Nitrati, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, finalizzata a ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque provocato dai nitrati di origine agricola. “

“siamo stati sollecitati sulla questione dalla Università di veterinaria di Napoli, a causa della nuova zonizzazione 2017 della Regione che vede più che raddoppiati gli ettari delle aree vulnerabili ai nitrati, rispetto al periodo precedente, cosa che mette a serio rischio il comparto bufalino e di produzione della mozzarella, comparto importantissimo per l’economia della regione Campania” “l’impegno che si chiede al governo è quello di stabilire delle linee guida affinché vi siano dei criteri univoci in tutte le regioni per la zonizzazione e soprattutto che si tenga presente dell’impatto del settore agricolo, degli allevamenti ma anche dell’azione antropica, nel ricercare le cause dei livelli dei nitrati nelle acque, cioè di quanto vengano inquinate le falde acquifere”

“L’Italia” continua Nugnes “è sotto osservazione da parte dell’ Europa proprio per errata zonizzazione e la zonizzazione della Regione Campania potrebbe essere considerata nulla se il ricorso al Tar di Confagricoltura dovesse risultare vincente. L’inquinamento da nitrati è stato per troppo tempo attribuito solo all’incidenza dei derivati delle attività agricole o zootecniche, ignorando le considerazioni e gli studi svolti in materia dall’università di Milano e dall’ ISPRA, che hanno dimostrato come l’agricoltura rappresenti solo una parte residuale del problema e che le cause vanno ricercate anche nella pressione antropica. Il settore agricolo, ancora oggi, paga un prezzo pesantissimo in termini di limitazioni e costi produttivi per le sovrapposizioni, nei valori rilevati dalle analisi, periodicamente comunicate alla Commissione Europea, degli scarichi civili con quelli agricoli” conclude Nugnes.