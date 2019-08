In una nota congiunta il Capogruppo di FDI in X Municipio Pietro Malara e il Consigliere Mariacristina Masi parlano del sit – in organizzato presso la rotonda di Ostia ancora delimitata dalle transenne.

“Con alcuni militanti abbiamo organizzato un sit- in presso la rotonda di Ostia, ancora transennata. Il biglietto da visita di Ostia non è stato restituito ai cittadini nonostante i proclami dell’Amministrazione. L’estate sta finendo e i romani, quando arrivano al mare, sono costretti a trovarsi davanti una barriera di legno. L’anno scorso abbiamo più volte interrogato e sollecitato in merito e il bando, partito entro Dicembre 2018, sembra non aver rispettato i tempi previsti, visto che i lavori sarebbero dovuti partire a Giugno e siamo ancora in alto mare. Siamo ad Agosto e del cantiere nessuna traccia, solleveremo di nuovo il problema in Municipio per capire come mai questo ritardo visto che a fine Marzo, in pompa magna, si era annunciato che entro l’inizio

dell’estate si sarebbe proceduto alla riqualificazione. Siamo stanchi dei proclami che non hanno

seguito”.