X Municipio, Malara: “Benvenuta Mariacristina Masi in Fratelli d’Italia”

È stato ufficializzato il passaggio di Mariacristina Masi nelle fila di Fratelli d’Italia. Il Capogruppo e Coordinatore Pietro Malara, ed il Direttivo tutto, accolgono con piacere l’ingresso nel Partito di una persona capace.

“A nome mio personale e di tutto il Direttivo del X Municipio dò il benvenuto a Mariacristina Masi. Sono certo che Mariacristina abbia adeguata esperienza e conoscenza della politica per riuscire ad apportare un valido contributo in Fratelli d’Italia rispettando allo stesso tempo gli equilibri e la radicalizzazione di un Partito già conosciuto ed apprezzato nel territorio per presenza e coerenza”, dichiara Pietro Malara, Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Anche nel X Municipio, seguendo l’esempio del nostro Presidente Giorgia Meloni, apriamo con piacere le porte ad altre realtà che contribuiranno ad accrescere il consenso verso il nostro Partito, unico ad incarnare gli ideali di destra nell’attuale scenario politico”, conclude Malara.