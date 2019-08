Mafie, Palazzotto: “La politica rimetta al centro la questione morale”

«Le due operazioni di polizia in Calabria e in Sicilia stanno svelando come la pervasività delle mafie nel nostro Paese non conosce confini e colori politici. E’ necessario uno scatto da parte della Istituzioni per isolare e debellare questo vero e proprio cancro. La politica rimetta la questione morale al centro della propria agenda senza aspettare l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura, a cui va il nostro plauso per il lavoro fatto». Lo afferma il deputato siciliano di Sinistra Italiana-LeU Erasmo Palazzotto, componente della commissione parlamentare Antimafia.

«Si stanno sottovalutando le mafie, continua Palazzotto. Oggi non ci troviamo più di fronte a cosche e organizzazioni malavitose tradizionali. Oggi le nuove mafie sono delle holding che intessono rapporti con la politica e le istituzioni, il mondo professionale e degli affari. Sono mafie attente a non creare allarme sociale, a lavorare nell’ombra e nell’opacità di un sistema di relazioni politiche ed economiche. Ma non per questo meno pericolose. La lotta contro le mafie per lo Stato deve ritornare ad essere una priorità. E’ necessario, come ci ha ricordato recentemente il Presidente Mattarella, liberare la società dalle mafie», conclude Palazzotto.