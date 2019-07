Governo, Speranza: “In stato confusionale, la realtà supera la fantasia”

“Il Ministro degli interni fugge dal confronto con l’aula sul caso Metropol. Il presidente del consiglio si arrampica sugli specchi per provare a difenderlo, il gruppo di maggioranza che lo ha indicato a premier esce dall’aula. La realtà sta superando ogni fantasia. Il governo è ormai in stato confusionale ed è incapace di occuparsi dei problemi reali degli Italiani”. Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, commentando in transatlantico le tensioni che in queste ore attraversano il governo e la sua maggioranza in Parlamento.