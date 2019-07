La consigliera regionale della Lista Civica Zingaretti, Marta Bonafoni esprime il proprio pensiero riguardo la pessima politica di gestione rifiuti dell’amministrazione Cinquestelle.

“Dovrebbero risolvere i problemi di Roma, ma sono capaci solo di scaricare le loro responsabilità sugli altri. In tre anni alla guida della città, l’Amministrazione Cinquestelle non è stata in grado di progettare, né tantomeno di realizzare alcun impianto di gestione dei rifiuti urbani. Il Campidoglio e l’Ama hanno presentato solo due proposte per due centri di compostaggio, che sono stati bocciati dagli stessi uffici comunali”.

“Gli impianti nel Lazio ci sono e stanno dando un grande aiuto all’Ama e alla città di Roma – spiega la consigliera – soprattutto dopo la chiusura del Tmb Salario e il periodo di manutenzione dei Tmb di Malagrotta. Un supporto rinnovato anche oggi con la richiesta agli operatori di dare un ulteriore sostegno all’azienda capitolina, ma resta il problema della raccolta dei rifiuti che rimangono per giorni su strada perché Ama non ha stazioni di trasferenza adeguate per poi inviare i rifiuti negli impianti di trattamento e smaltimento”.

“Nel primo semestre del 2018 – continua Marta Bonafoni – la raccolta differenziata a Roma è

rimasta bloccata al 44,3%, lo stesso dato registrato alla fine del 2017, mentre la diffusione della

raccolta porta a porta è ferma al 33% delle utenze, stesso dato del 2017 e del 2016. Performance

negative che collocano Roma tra i Comuni meno virtuosi d’Italia. Nel Lazio, invece, la raccolta

differenziata negli ultimi 5 anni è passata dal 22% al 45,5%, con Comuni che hanno raggiunto

l’80%, grazie ad un investimento di oltre 57 milioni di euro dell’Amministrazione Zingaretti per

la realizzazione di isole ecologiche e impianti di compostaggio, che ha riguardato anche la città

di Roma ma finora il Campidoglio non è stato capace di utilizzare neanche queste risorse

assegnate”.

“Invece di cercare lo scontro istituzionale – prosegue la consigliera regionale Marta Bonafoni –

sarebbe più utile che si dedicassero con tutte le energie a superare l’emergenza rifiuti. Ma non

hanno alcuna strategia, non hanno alcuna proposta che non sia quella di portare i rifiuti di

Roma nelle altre province del Lazio, nelle altre regioni italiane e nei paesi esteri con costi

enormi per i cittadini e alla faccia della sostenibilità ambientale. Governare vuol dire fare

delle scelte e prendersi delle responsabilità: aspetti che i Cinquestelle capitolini non conoscono.

È più facile creare confusione – conclude – e attendere che qualcuno si occupi della loro inerzia

e inettitudine”.