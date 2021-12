Roma, Alfonsi: “Continua l’impegno del comune e di AMA per una città più pulita”

Continua l’impegno del Comune di Roma e di AMA per una città più pulita. Per tutto il periodo che va dal 13 dicembre al 9 gennaio, dal lunedì al sabato con orario 7 – 12 e 14 – 19 e la domenica mattina dalle 7 alle 13, resteranno aperti 11 Centri di raccolta AMA in quasi tutti i Municipi di Roma.

Dopo un prolungato periodo di chiusura, per sostenere il piano di pulizia in atto, riaprono al pubblico tre Centri presso i quali si potranno conferire oltre ai rifiuti cosiddetti ingombranti anche quelli particolari, come materiali elettrici, apparecchiature elettroniche, vernici, solventi, inerti, farmaci ecc.

“Uno sforzo organizzativo ulteriore da parte di AMA, che ringrazio” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti “che abbiamo voluto mettere in campo per facilitare la vita ai romani, in un periodo delicato come quello delle festività di fine anno, ampliando le possibilità di liberarsi in modo corretto, semplice e gratuito dei rifiuti diversi da quelli ordinari.

Dal nostro punto di vista, l’obiettivo è anche quello di prevenire l’accumulo di rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti e non debbono essere abbandonati sul suolo pubblico. Per rendere il servizio ancora più capillare, nei fine settimana centri mobili di raccolta saranno presenti a rotazione nei vari Municipi”.

Tutti i dettagli e le informazioni sui Centri di raccolta sono disponibili sul sito amaroma.it