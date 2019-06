Altra aggressione vicino Arena Cinema America

Una nuova aggressione la scorsa notte ha preso di mira i ragazzi del Cinema America, ovvero l’associazione che negli ultimi anni a Roma ha riportato il cinema in piazza. Vittima l’ex ragazza del presidente dell’Associazione ‘Piccolo America’, Valerio Carocci. Sulla vicenda indaga la Digos impegnata già, con i carabinieri, nelle indagini sull’altra aggressione avvenuta sabato ai danni di

quattro giovani che indossavano la maglia del Cinema America.

«E’ gravissimo il nuovo episodio avvenuto stanotte con ancora obiettivo persone e l’area dell’arena del Cinema America. Roma non può permettersi una situazione del genere. Fascisti e violenti devono sapere che non hanno e non possono avere cittadinanza o agibilità in questo Paese» Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.

«E poiché anche i primi responsabili individuati del pestaggio di qualche giorno fa – prosegue l’esponente della sinistra – non sono solo militanti di Casapound ma anche già conosciuti per altri episodi di violenza, che cosa si aspetta ancora per sciogliere questa organizzazione neofascista? Sono centinaia ormai negli ultimi anni gli episodi di minacce, pestaggi, intimidazioni, violenze che vedono protagonisti esponenti di questa organizzazione. Non si aspetti un minuto di più – conclude Fratoianni – il silenzio del governo e dei partiti della maggioranza non sarebbe altro che una complicita’ o un segnale di impunità per questi figuri»