Caso Lotti, il giudizio non spetta solo alla magistratura

Metto subito i piedi nel piatto, perché la questione è grave e non accetta mezze misure.

Il giudizio sul caso di Luca Lotti che incontrava i magistrati per discutere di nomine e di collocazioni dei magistrati nelle diverse procure, non spetta alla magistratura e agli organi inquirenti. E chi pensa di poter derubricare il tutto solo attraverso la lente del “reato”, si sbaglia di grosso e non coglie la portata della gravità della situazione.

Lo stesso protagonista della vicenda, nelle sue dichiarazioni con cui si autosospende dal Partito Democratico, insiste nel ribadire la sua innocenza giuridica rispetto ai fatti. E la medesima linea di comunicazione e di pensiero stanno esprimendo molti suoi colleghi di partito, in un tentativo bislacco di una difesa d’ufficio che non ha nulla di serio. E anzi, al contrario, io credo che quelle difese, quel ribadire che Lotti non abbia commesso nessun reato, non fa altro che aggravare il quadro politico della situazione. Il richiamo al garantismo diventa così la furbata pelosa di un pezzo di ceto politico, piuttosto che il valore alto e fondamentale, garantito dalla Costituzione a tutte le persone che si trovano temporaneamente sottoposte a un giudizio da parte della magistratura e degli inquirenti.

In questa vicenda, pertanto, il giudizio è tutto politico. Come è tutto politico il giudizio sul modo con cui Lotti si autosospende, instillando dubbi sulle qualità morali di altri importanti organi dello Stato, persino minacciando rivelazioni sulle alte cariche dello Stato. A tal proposito, se è davvero certo di ciò che ha da dire, lo faccia e si rechi in una qualsiasi Procura della Repubblica, altrimenti diventa l’ennesimo atto di destabilizzazione degli equilibri già fragilissimi della nostra democrazia.

Il punto politico è chiaro e su questo la politica è obbligata a prendere posizione: a che titolo un deputato della Repubblica, ex ministro, uomo di potere, intrattiene rapporti con magistrati, per stabilire gli equilibri in seno al Consiglio Superiore della Magistratura?

A che titolo la politica si interessa delle nomine all’interno delle procure italiane?

E’ normale che la politica intervenga in maniera così pesante e scomposta su un potere che dovrebbe essere autonomo e separato da quello legislativo? E’ normale che un politico, già indagato da una Procura dello Stato, intervenga per influenzare e stabilire sostituzioni e nomine in quella stessa Procura? E’ lecito anche soltanto incontrarsi per “esprimere opinioni” in un contesto di quel tipo, nottetempo, come se si trattasse di una scampagnata o di una cena fra amici?

La mia risposta a tutte queste domande è no. Nella maniera più assoluta. E se Lotti con le sue dichiarazioni volesse lasciare intendere che “così fan tutti” e “così si fa da anni”, io dico in maniera chiara e netta che probabilmente sono un ingenuo, ma non me lo sono mai nemmeno sognato di aprire interlocuzioni di questo tipo con gli organi di governo della magistratura italiana.

Ribadisco, se ha elementi che riguardano altri esponenti di altri partiti politici, del passato e del presente, faccia ciò che ciascun cittadino modello dovrebbe fare, piuttosto che adeguarsi al sistema, denunci!

Per tutti gli altri, invece, il compito è semplice: esprimere un giudizio politico e adottare gli atti conseguenti. Servono parole e atti netti perché questa è una faccenda che chiama in causa la credibilità delle nostre istituzioni, perché entra nel cuore pulsante del rapporto di fiducia fra Stato e cittadini, e cioè l’organizzazione della giustizia. Ogni silenzio, ogni difesa d’ufficio, ogni professione di presunto garantismo non fa altro che alimentare la sfiducia e terremotare i fragili equilibri del nostro Paese. Lo dico in particolar modo agli esponenti del Partito Democratico, al suo segretario. Perché se in questa vicenda esiste una ragione di Stato, la si trova proprio nella difesa delle autonomie e dell’indipendenza dei poteri definite dal dettato costituzionale.

E di fronte a questa, non c’è ragione di partito che tenga.