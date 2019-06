Mastercard, Aeroporti di Roma (AdR) e MyChef presentano Bistro by Mastercard, il primo ristorante cashless pensato per offrire una food experience all’insegna della tradizione culinaria italiana con particolare attenzione a quella romana e, allo stesso tempo, sperimentare le più innovative tecnologie che rivoluzioneranno l’esperienza dei viaggiatori italiani e internazionali.

Situato nella Italian Food Street dell’area di imbarco E del Leonardo da Vinci, Bistro by Mastercard nasce con lo scopo di trasformare l’attesa del volo in un’esperienza unica. Infatti, secondo l’osservatorio di Mastercard sugli acquisti effettuati dai possessori di carte durante i viaggi internazionali con destinazione Roma nell’ultimo anno*, il food rappresenta una delle principali voci di spesa dei viaggiatori in transito nell’aeroporto di Fiumicino. Tra i più appassionati di questa categoria ci sono i turisti inglesi (43%) e gli olandesi (52%). Anche gli italiani sono degli appassionati di food, tuttavia a pari merito con le categorie di abbigliamento e elettronica.

L’esperienza di acquisto dei turisti in aeroporto non si limita però all’offerta food. Seguono ulteriori categorie di spesa interessanti come l’abbigliamento, l’elettronica e i gift: i turisti russi e coreani spendono soprattutto in abbigliamento, proporzionalmente il doppio rispetto agli altri turisti con il ticket medio più alto, intorno ai 100€.

Le spese dei viaggiatori internazionali rappresentano infine il 69% della spesa totale in aeroporto, che raggiunge fino al 75% nei mesi di maggior affluenza, quelli estivi, e il 54% solo intorno a Natale.

Le parole di Centemero

“Per Mastercard innovazione tecnologica e nuove esperienze di acquisto, sono strettamente legate alle passioni dei consumatori, e tra queste il cibo ha un ruolo fondamentale soprattutto nel nostro Paese. Da anni soprattutto nelle grandi città italiane, come Roma, lavoriamo per rendere le esperienze per i cittadini e i traveller davvero uniche. – spiega Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard – “Grazie alla tecnologia di pagamento contactless e alle nuove soluzioni tecnologiche, e a programmi di marketing territoriale dedicati, vogliamo creare esperienze semplici, veloci e sicure in grado di trasformare il proprio viaggio in un momento piacevole e gratificante, sia all’arrivo che alla partenza.”

Le dichiarazioni di de Carolis

“Siamo lieti di essere oggi insieme a Mastercard e Areas Italia – MyChef per annunciare questa novità all’aeroporto di Fiumicino – ha dichiarato Ugo de Carolis Amministratore delegato di Aeroporti di Roma –, che coniuga la qualità di un’offerta food all’insegna della tradizione e dell’innovazione. Da oggi i nostri passeggeri potranno gustare le creazioni dello Chef Michelangelo Citino in un ambiente confortevole e totalmente tecnologico. A questo si aggiunge il restyling tecnologico di un’area dei parcheggi easy Parking che è stata brandizzata e riservata ai titolari di carta Mastercard. E’ la prima volta che dedichiamo un parcheggio ad un brand e i passeggeri avranno ulteriori vantaggi usufruendo di uno speciale sconto sulla sosta oltre a beneficiare gratuitamente di uno dei servizi più utilizzati in aeroporto, il Fast Track ai varchi sicurezza. E’ un’ulteriore conferma della continua attenzione nei confronti dei passeggeri da parte di ADR, che hanno recentemente premiato questo impegno conferendo al Leonardo da Vinci l’Airport Service Quality Award per il 2018”.

Le affermazioni di Castelli

“Per noi è una grande soddisfazione poter dar vita, grazie alla collaborazione con ADR ed alla pluriennale partnership con Mastercard, ad un progetto così innovativo. Da oggi i viaggiatori che transitano dall’Aeroporto di Fiumicino potranno vivere una experience in grado di trasmette loro il sapore della tradizione del territorio unito all’innovazione dei servizi di self ordering e cashless fast payment. Il Bistro by Mastercard – spiega Sergio Castelli Amministratore Delegato di Areas Italia – Mychef – offre un servizio al tavolo con un menu studiato dall’executive chef Michelangelo Citino capace di valorizzare le ricette della tradizione romana e i prodotti stagionali e un area “roman gastronomy to go” con materie prime ricercate e prodotti facili da consumare in modalità d’asporto.”

Per rispondere a queste esigenze, il Bistro offre un’atmosfera accogliente che permette ai traveller di anticipare l’esperienza che stanno per vivere, quella della partenza per il viaggio dei propri sogni o quella dell’atteso ritorno a casa, con una priceless experience a cavallo tra buon cibo e tecnologia.

L’innovazione

La prima anima del ristorante, infatti, è quella dell’innovazione e della tecnologia, da sempre focus per Mastercard. Il Bistro è il risultato della continua ricerca dell’azienda su nuovi modi di usare la tecnologia, nei pagamenti (attraverso il contactless e le nuove shopping experience) e non solo, offrendo un’esperienza d’acquisto sempre più sicura, semplice e veloce. All’ingresso del ristorante gli ospiti vengono accolti da Pepper, un robot semi-umanoide ottimizzato per l’interazione umana, per poi immergersi in un’esperienza intereattiva ad alto livello. Più precisamente, il Bistro è arricchito di uno speciale Priceless Touch Table, una soluzione pensata per trasformare l’esperienza dell’attesa per l’imbarco successivo non solo più veloce, grazie alla tecnologia di pagamento contactless direttamente integrata nel tavolo, ma anche più divertente, grazie allo schermo interattivo a disposizione dei commensali. Navigando tra molteplici contenuti del tavolo, l’ospite potrà così ordinare i piatti del menù interattivo, approfondire la filosofia dello chef imparando tutti i suoi segreti e avere aggiornamenti in tempo reale sul proprio volo, il gate di imbarco, il meteo della città di destinazione.

Alla fine del pasto gli ospiti potranno infine pagare il conto direttamente al tavolo evitando inutili file in cassa.

La tradizione

Insieme alla tecnologia, la seconda anima del Bistro è quella della tradizione. I piatti che sono serviti, infatti, rappresentano il meglio della tradizione culinaria romana e sono una selezione di Michelangelo Citino, Chef emergente sulla scena gastronomica nazionale premiato nel 2018 con un cappello nella Guida dell’Espresso, citato nella Guida Michelin e che ha esordito nelle cucine di Gualtiero Marchesi e di Davide Oldani, per poi approdare nel Gruppo Areas – MyChef dove ancor oggi presta servizio. La cucina dello Chef Michelangelo si distingue per semplicità e un’attenta ricerca della qualità degli ingredienti, cercando di coniugare tecnica, passione e leggerezza.

Il nuovo Mastercard Reserved Parking

La proposta di Mastercard dedicata ai traveller si arricchisce inoltre del nuovo “Mastercard Reserved Parking”, un’area di posteggio dedicata ai clienti Mastercard situata al 3° piano del parcheggio “P Terminal C” di easy Parking, il brand del gruppo ADR che gestisce i parcheggi dell’aeroporto di Fiumicino e Ciampino. L’iniziativa prevede un’esperienza innovativa per il passeggero, l’ingresso è infatti completamente automatizzato grazie all’installazione di tecnologia di ultima generazione che garantisce l’accesso, l’uscita ed il pagamento tramite carta di credito, completamente in modalità ticketless. Inoltre coloro che usufruiscono del “Mastercard Reserved Parking” beneficiano di uno sconto esclusivo pari al 5% rispetto alle tariffe standard.

Come ulteriore servizio per i possessori di carta di credito Mastercard, all’interno del parcheggio sono stati installati dei monitor con gli aggiornamenti dello stato dei voli in partenza e le informazioni sul traffico delle principali arterie di collegamento con il centro della città di Roma. Gli utilizzatori del “Mastercard Reserved Parking” potranno infine beneficiare dell’accesso gratuito al Fast Track del Terminal 3 e di un caffè omaggio presso il nuovo ristorante Bistrot by Mastercard.