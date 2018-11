Novità elettrodomestici 2019: tecnologia e design

Ogni anno molte marche di elettrodomestici famose mettono sul mercato prodotti sempre più sofisticati. Vediamo di seguito alcune delle proposte per il 2019 che i principali distributori di elettrodomestici ci offrono.

La caldaia del futuro:

Dal Giappone arriva un fantasmagorica caldaia che migliora la sua gestione attraverso il controllo a distanza, grazie a un nuovo sistema di controllo intelligente che funziona attraverso la rete.

Questa caldaia lavora attraverso un sistema di pompe di calore d’aria ed acqua ed è in grado di riscaldare, raffreddare e generare acqua calda per il consumo domestico e l’aria condizionata. Un sistema che offre la possibilità di gestirlo attraverso un’applicazione per smartphone che consente il controllo remoto da qualsiasi luogo.

L’azienda giapponese che l’ha brevettato ha ottimizzato il funzionamento del proprio sistema di climatizzazione con un miglioramento basato sulla gestione del sistema da remoto per quindi facilitarne le attività di manutenzione e migliorare evidentemente in termini di consumo energico e spese.

Il microonde intelligente:

Il forno è un apparecchio essenziale nelle cucine intelligenti che ci mostra il futuro della fantascienza, con attrezzature che sono praticamente in grado di cucinare cibo senza il nostro intervento.

Questo nuovo microonde offre sia il forno stesso che un sistema alimentare preparato per cucinarlo in modo automatico, ma la cosa più sorprendente è che riconosce il cibo che si sta per cucinare grazie al rilevamento del codice a barre presente sulla confezione.

Con lui potrai riscaldare, cuocere a vapore, arrostire, operare come un forno convenzionale e come un forno a microonde, riscaldando gli alimenti in modo tradizionale usando i controlli anteriori. Tuttavia, la cosa interessante dell’invenzione è la sua connettività WiFi e la sua capacità di riconoscere le ricette.

Attraverso un’applicazione per il cellulare possiamo scegliere le ricette e il sistema ci guiderà passo dopo passo nell’utilizzo del forno lasciando il processo di cottura finale nelle mani del dispositivo.

Lo spazzolino da denti I tech:

l’intelligenza artificiale raggiunge il campo dell’igiene personale con un nuovo spazzolino elettrico proveniente dalla Cina.

Attualmente uno dei campi che ha più possibilità di sviluppo è l’Intelligenza Artificiale è proprio quello del benessere e del wellness. Lontani sono i tempi in cui Deep Blue ha sconfitto Karpov giocando a scacchi, il mondo della tecnologia si è evoluto anni luce e anche se siamo ancora lontani dal vivere una realtà: “Matrix”, alcune cose che mai si sarebbe pensato vedere, sono orma una realtà.

Il fatto è che l’intelligenza artificiale sta cambiando le nostre vite e non è necessario pensare ad attrezzature o sistemi complessi. L’intelligenza artificiale sta raggiungendo tutte le aree della nostra vita quotidiana, come vediamo ora, nel mondo dell’igiene personale. Prossimamente in commercio conosciamo un modello che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le sue prestazioni.

Questo spazzolino aiuta l’utente a ottimizzare e migliorare il lavarsi i denti analizzando, per esempio. la sua sensibilità gengivale, valutando il livello di sporcizia presente nella bocca.

Le cappe della cucina:

La cucina è una delle aree in cui possiamo vedere maggiormente come la tecnologia ci aiuti a facilitare la nostra giornata. Lavastoviglie, forni intelligenti, microonde, un cast di attrezzature che nasconde molto più di quanto pensiamo.

Uno degli ultimi sviluppi sono le cappe aspiranti incorporate nel piano lavoro o nelle isole, la presenza continua della campana in cucina scompare e lascia il posto ad eleganti e sofisticate lampade a sospensione o a modelli incorporati negli stessi fornelli, insomma, ne verranno fabbricati modelli per tutti i gusti.