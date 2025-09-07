Elezioni regionali Calabria: l’investitura di Conte a Tridico

C’è un’energia nuova che sta scuotendo la Calabria: è la passione di Pasquale Tridico, il nostro candidato alla presidenza della Regione.
Girando con lui – da Cosenza a Crotone, da Catanzaro a Lamezia – ho visto quanto sia contagioso questo entusiasmo.
Voglia di riscatto
C’è voglia di riscatto, la Calabria non vuole solo garantire un futuro migliore ai suoi figli, ma vuole incidere sul presente. Per cambiarlo. Per questo saremo dalla parte di tutti i calabresi, di chi vuole voltare pagina.
Avanti Pasquale!