Scoperta maxi piantagione di marijuana a Nicotera: arrestati due uomini in flagranza

Una piantagione di marijuana con oltre duemila piante è stata individuata dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, grazie a un’operazione congiunta con lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” e il supporto aereo dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Due uomini di origine reggina sono stati arrestati in flagranza di reato mentre raccoglievano infiorescenze di cannabis in un’area rurale particolarmente impervia, situata al confine tra Nicotera e San Ferdinando, nel cuore della macchia mediterranea.

Una piantagione nascosta tra i boschi

L’intera area coltivata si estendeva in una zona boschiva isolata e difficilmente accessibile, accuratamente schermata dalla vegetazione per rendere complessa l’individuazione via terra. A rendere possibile il blitz è stato un monitoraggio aereo mirato, svolto nell’ambito di un’operazione più ampia per il contrasto al traffico di droga nel comprensorio calabrese.

Oltre 100 kg già raccolti e pronti per il mercato illegale

Durante le operazioni di rastrellamento a terra, i militari hanno sorpreso i due soggetti mentre erano intenti a raccogliere marijuana, verosimilmente destinata al confezionamento e alla successiva immissione nel mercato dello spaccio. I carabinieri hanno sequestrato oltre 100 kg di sostanza già estirpata, contenuta in una decina di sacchi neri, oltre a bloccare l’intera area.

Le piante, più di 2.000 esemplari, sono state distrutte sul posto, come previsto dalla normativa vigente.

Un’operazione frutto di coordinamento e controllo del territorio

L’intervento rientra nel piano di contrasto alla produzione di sostanze stupefacenti messo in atto dall’Arma dei Carabinieri, che intensifica i controlli nelle aree rurali e montane durante il periodo estivo, periodo in cui la coltivazione illegale tende ad aumentare. Decisivo, ancora una volta, si è rivelato il lavoro sinergico tra reparti territoriali e unità specializzate, capace di garantire una risposta tempestiva e incisiva al fenomeno della criminalità organizzata e diffusa.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, allo stato attuale delle indagini, i due arrestati sono da considerarsi presunti innocenti, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, fino a eventuale sentenza definitiva.