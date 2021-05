Ostia, la polizia arresta 48enne: aveva allestito un lavatoio come serra

Continuano senza sosta i servizi antidroga nella zona del mercato dell’Appagliatore, da parte degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia.

I fatti

Gli agenti nel corso di una perquisizione all’interno di uno stabile di via delle Ebridi, sono stati attirati da un forte odore che proveniva dagli ultimi piani della palazzina. Una volta arrivati sul posto, si sono trovati davanti il locale adibito a lavatoio dove, all’interno, hanno trovato un uomo intento a sistemare i macchinari nei pressi delle piante. Una volta fermato ed identificato per C.S. 48enne, con precedenti di polizia, hanno dato il via alla perquisizione.

Una parte del lavatoio era stata destinata alla coltivazione, all’essicazione e al confezionamento della “maria”, utilizzando lampade, ventole, temporizzatori, flaconi di fertilizzanti, flaconi di liquido reagente, essiccatori, tritatore, bilancini di precisione.

Terminato il controllo, gli agenti sono rientrati negli uffici e, al termine della redazione degli atti, il 48enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della direttissima.

4 piante di maria, 4 barattoli contenenti marijuana e 30 grammi di hashish: la droga sequestrata.