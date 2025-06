TPL: In Toscana servizio cresciuto, forte recupero post Covid

Il trasporto pubblico locale in Toscana ha conosciuto una discreta sterzata nell’ultimo triennio. Con l’avvio a novembre 2021 della nuova gestione, Autolinee toscane società del gruppo francese Ratp Dev, vincitrice della gara unica della Regione ha subito messo in opera una mole di investimenti con pochi precedenti: finora sono stati spesi 390 milioni. Sono serviti a rinnovare il parco mezzi, fra i più datati d’Europa, a colmare i buchi nell’organico, ma anche a risalire la china nell’efficienza di un servizio che dopo la pandemia aveva perso utenza e appeal. E i risultati iniziano a dare conforto all’azienda guidata da Gianni Abbiamo fatto una serie di investimenti importantissimi per quanto riguarda soprattutto l’acquisizione di nuovi bus- spiega il presidente di Autolinee, parlando con la Dire- 600 nuovi mezzi in tre anni. Abbiamo abbassato l’età media della flotta, che era particolarmente elevata qua in Toscana, pari a circa 15 anni. Vogliamo portarla a una media europea di 6-7 anni”.

Un primo risultato tangibile che ne richiama un Ormai il servizio esce al 98,5%, che è un livello assolutamente elevato”. I passeggeri hanno nuovamente un servizio “regolare”. E questo, avverte Bechelli, “ci consola, perché ci ha anche consentito di recuperare un numero di utenti, che soprattutto dopo il Covid si era dimezzato. È stato un compito difficile, ma in Toscana abbiamo avuto uno dei recuperi più importanti a livello nazionale”. Insieme a questo, evidenzia il numero uno della società che gestisce i bus in Toscana, “ci sono anche altre cose che ci danno una particolare soddisfazione: non solo il rinnovamento tecnologico, ma soprattutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni sull’altro elemento che all’inizio stentava un po’: gli autisti. Ne mancavano 350. In Toscana abbiamo fatto un grande lavoro, che ci ha consentito un grande recupero”.

FATTE ASSUNZIONI, MA MESTIERE AUTISTA POCO ATTRATTIVO

‘PROBLEMA È NAZIONALE ED EUOPEO, DEVE RICEVERE GRATIFICAZIONI’

In Toscana il servizio di trasporto pubblico si sta rinnovando a rapidi passi, ma deve fare i conti con un problema generale del settore che riguarda tanto il mercato italiano quanto quello europeo: la carenza di autisti. La professione ha perso attrattività fra i potenziali lavoratori: colpa dei salari, ma anche di fattori culturali che penalizzano la scelta del mestiere. Serve una svolta. È l’auspicio che formula il presidente di Autolinee toscane, Gianni Bechelli, rispondendo ad alcune domande della Dire sullo stato di salute del trasporto pubblico Purtroppo è un grande problema in Toscana come in Italia e in Europa. Questo mestiere non sembra più così attrattivo- aggiunge Bechelli- in primo luogo esiste un problema di trattamento salariale, che è un dato davvero singolare soprattutto in Italia, insieme ad alcune difficoltà come i turni”.

D’altro canto, riconosce, “non è un mestiere semplice, ma al tempo stesso è strategicamente rilevantissimo per la vita delle città. I nostri autisti hanno il compito non solo di trasportare passeggeri, bensì di trasformare la vita e la qualità della vita della città. È uno degli obiettivi strategici più importanti che ci attendono nei prossimi anni. Dunque è un lavoro di grande rilevanza sociale ed ecologica”.

Se un tempo essere autista di un bus o di un treno era un elemento di distinzione sociale, oggi questo lavoro è finito un po’ in un cono d’Deve invece tornare a essere di nuovo un lavoro socialmente rilevante- è lo sprone di Bechelli- per questo deve ricevere gratificazioni salariali e riconoscimenti sociali adeguati”.

Autolinee ha cercato di fare la propria parte assumendo 1.200 autisti, 600 di questi formati Abbiamo cercato di superare un primo scoglio- racconta ancora il presidente della società del gruppo Ratp- era difficile soprattutto per i giovani avere la patente D. Ci siamo quindi inventati un’accademia attraverso la quale formiamo autisti a spese nostre e a cui poi diamo la sicurezza di un lavoro a tempo indeterminato”. Tutto questo, rivela, “ci è gravato come costo, ma ci ha permesso di fare 1.200 assunzioni. Vuol dire che, se si cominciano a superare alcuni di questi ostacoli e si valorizza questo tipo di lavoro, il problema può essere risolto”.

PER SVOLTA GREEN IN TOSCANA TORNARE A PREFERENZIALI

“BUS ABBIANO PRIORITÀ ASSOLUTA, COSÌ COMPETITIVI CON LE AUTO”

Il piano di investimenti di Autolinee toscane, gestore unico a livello regionale del servizio di trasporto pubblico, sta permettendo di rinnovare la flotta di bus: l’età media dei mezzi si sta abbassando considerevolmente, ma sta diventando anche più green. Ed è proprio la sostenibilità ambientale uno degli elementi su cui puntare per rafforzare il servizio, a condizione però che anche le amministrazioni locali diano una mano tornando a dare la giusta rilevanza alle corsie preferenziali. A spiegarlo è Gianni Bechelli, presidente di Autolinee, durante un’intervista alla Partiamo da questa certezza- osserva il numero uno della società- in generale le grandi città, le aree metropolitane come quella fiorentina e le aree simili che ci sono in Toscana vengono inquinate al 30% dal traffico cittadino. Bisogna sapere che di questo 30% il trasporto pubblico locale partecipa per lo 0,7% coi mezzi che abbiamo oggi”.

È in corso, appunto, uno svecchiamento della . Il contributo del tpl allo smog, è nelle cose, calerà ancora. “Già oggi- evidenzia, dunque, il presidente di Autolinee- salendo su un bus non solo si utilizza un servizio, ma si fa anche un’ecologia diversa nelle nostre città. Il bus ha questa caratteristica: di essere un elemento trainante per quanto riguarda la trasformazione ecologica della vita nelle nostre città e nell’abbassamento degli elementi inquinanti”. È per questo, rivendica ancora il presidente, “che siamo orgogliosi per gli investimenti fatti”. I nuovi bus sono in gran parte diesel, ma di nuova generazione. E questo assicura emissioni molto, molto più basse rispetto al passato.

Inoltre, fa notare Bechelli,”abbiamo già realizzato a Firenze e a Prato dei depositi per i mezzi elettrici con investimenti in gran parte pubblici: sono oltre un centinaio fra quest’anno e il prossimo e daranno un’ulteriore qualificazione alla vita della città, perché sono letteralmente a emissioni zero”. In altri termini è stato avviato un processo che non solo cambierà gli strumenti a disposizione della società per onorare il servizio, ma che sulla carta può rivoluzionare la vita delle città. Salire su un bus deve però diventare più desiderabile, perché se oggi il servizio viene erogato al 98% con Autolinee, i disagi procurati ad esempio dal traffico non mancano. Difficoltà da superare, secondo Bechelli, con il contributo degli enti locali. “Una delle innovazioni più importanti che si può portare è in alcuni casi il ripristino e, molto più spesso, l’allargamento in termini di quantità e numero di chilometri delle corsie preferenziali. Sono state un po’ abbandonate a se stesse nelle città, tanto è vero che sono diventate corsie normali”.

Il problema è il rispetto dei divieti d’accesso per gli altri mezzi. In realtà una soluzione sarebbe alla portata. Da questo punto di vista, avverte il presidente di Autolinee, “se si realizzano nuove preferenziali con le telecamere si possono disincentivare le violazioni”. E a cascata far recuperare ai bus una “priorità assoluta” nella circolazione stradale. Ciò significherebbe, peraltro, anche poter intervenire sui semafori per consentire ai mezzi pubblici di avere la precedenza in fase di transito, come avviene in alcune città .