L’85% delle merci sceglie il trasporto su ruota

Anche se la rete autostradale in Italia ha moltissimi problemi, continua ad essere la soluzione più pratica per trasportare merci, sia lungo la penisola che oltre confine, perché riesce a penetrare anche in zone che al momento renderebbero troppo costoso il trasporto su treno.

Molte aree, infatti, richiedono un trasferimento obbligato dei container e delle casse dai vagoni ferroviari ai tir per tratti stradali anche piuttosto lunghi, che non rendono conveniente questo tipo di approccio.

Per via della conformazione della Nazione, infatti, al momento il trasporto su gomma, che rappresenta l’85% del traffico totale di merci, è quello più economico.

Perché spostare su strada le merci?

L’Italia ha una conformazione geografica unica, perché si estende da nord a sud ed è praticamente tagliata in due dall’asse appenninico, che in alcuni tratti raggiunge altezze considerevoli e di fatto rende impossibile la realizzazione di tratte ferroviarie che non prevedano giri lunghi e complessi.

Sia il nord che il centro e sud, invece, sono fittamente percorsi da una rete autostradale in costante evoluzione, con molte tratte a 3 e 4 corsie, in particolare nella Pianura Padana ma anche in altre regioni ed è fittamente collegata con l’Europa, attraverso i valichi verso la Svizzera, l’Austria, la Francia e la Slovenia. A questo si aggiungono anche i moltissimi porti commerciali che punteggiano le coste.

È quindi naturale che per merci urgenti e con un ingombro compatibile, la scelta più ovvia ricada su quello su gomma, perché è possibile prelevare direttamente nei punti di scarico e far arrivare in tempi relativamente brevi praticamente ogni tipo di merce.

la scelta migliore, in particolare quando si devono coprire tratte che intercettano Appennini e catene Alpine, che possono essere un vero e proprio collo di bottiglia per il trasporto ferroviario.

L’evoluzione del trasporto su gomma

Negli ultimi periodi il trasporto su gomma ha ricevuto una notevole impennata a causa dell’incremento degli ordini on-line che hanno influenzato positivamente tutto il settore, complice anche alcuni servizi che spingono a tempi di consegna sempre più brevi, che sono incompatibili con quelli di carico e scarico dei lunghi convogli ferroviari.

Questi ultimi restano ancora adatti per merci e lento transito ma non sono competitivi per tutto ciò che richiede velocità ed efficienza dove l’autotrasportatore può sempre contare su un mercato florido, anche investendo in un camion dalla Germania revisionato, approfittando del notevole turnover per accedere a ottimi mezzi con costi limitati.

Il trasporto su gomma si avvale anche di una fittissima rete di Hub e agenzie sparse sul territorio che si occupano di smistare pacchi in maniera molto efficiente e capillare, rendendo assolutamente competitiva questa soluzione, grazie anche alla collaborazione con molti spedizionieri che agiscono esclusivamente sul territorio e che si appoggiano ad una rete logistica solida.

C’è, inoltre, tutto il vantaggio, quando si sceglie spostare le proprie merci via gomma, cioè quello di avere a disposizione sempre un tracking molto più affidabile rispetto a quello ferroviario.

Infatti la gestione degli aggiornamenti delle operazioni ricade direttamente su l’autotrasportatore, che fornisce con grande accuratezza tutti i dati sul suo movimento, anche perché molto spesso le merci che vengono spostate via gomma subiscono un numero limitato di cambi di mezzo e le agenzie sul territorio provvedono a fare i check con grande frequenza.