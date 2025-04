Roma, anziano in stato confusionale: soccorso dalla polizia locale

Era convinto di essere nella sua terra natale, in Sicilia, e non ricordava perchè si trovasse a Roma, l’anziano signore di 82 anni, che vagava sulla Palmiro Togliatti smarrito e spaesato, aiutato dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti del V gruppo Casilino, impegnati nei rilievi di un incidente stradale, avvenuto all’altezza di Via Prenestina, hanno scorto l’uomo in piena notte in stato di agitazione ed in evidente difficoltà.

Gli operanti

Gli operanti, avendo percepito che il soggetto si trovasse in stato confusionale lo hanno tranquillizzato, messo in sicurezza e garantito immediato conforto, oltreché allertato i soccorsi medico sanitari del caso. Nel contempo, il personale ha avviato una serie di accertamenti per rintracciare i familiari, che lo hanno così potuto riabbracciare.